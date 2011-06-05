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Dünya

Malezya polisi kadınları ‘fahişe’ diye damgaladı

Malezya’da polis, lüks bir gece kulübüne düzenlediği baskında “fahişe” diye gözaltına aldığı 30 kadınların kafalarına, göğüslerine “tick&rdqu

05 Haziran 2011 03:00

T24 - Malezya’da polis, geçen perşembe günü lüks bir gece kulübüne düzenlediği baskında “fahişe” diye gözaltına aldığı 30 kadını zincilerle bağladı, kadınların kafalarına, göğüslerine “tick” ya da “X” işareti çizince, ortalık karıştı.


Malezya polisi ‘fahişe’ diye damgaladı

Penang eyaletindeki gece kulübündeki baskında, polis biri Vietnam’lı 29'u Çinli olan kadınların, fahişe olup olmadığını karıştırmamak için “işaretleme” yaptı. New Straits Times gazetesine konuşan Penang Polis Şefi Ayub Yaakob, “Şüpheliler kaçmaya çalışıyordu. Polis fahişelerle kulübün kadın patroniçeleri karışmasın diye işaretleme yapmak zorunda kaldı” diye savunma yaptı.


‘Kadınlar sığır değil’

Yerel gazetelerin “işaretlenerek aşağılanan” kadınların görüntülerini yayınlamasıyla politikacılar, hukukçular kadın hakları aktivitistleri ise ayaklandı. Muhalefet milletvekili, Teresa Kok, “Polis kadınlara sığır sürüsü gibi davranmış. Tiksindirici” dedi. Kadın hakları örgütü Tenaganita, “Gözaltına alınanlar mağdur edildi. Soruşturma açılsın” talebinde bulundu.

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