Malezya'da polis, çekilen belgesel nedeniyle Al Jazeera'nın Kuala Lumpur ofisini bastı

T24 Dış Haberler

Malezya'da polis, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın Kuala Lumpur ofisine baskın düzenledi.

Polisin, büroda bulunan iki bilgisayara el koyduğu belirtildi.

Al Jazeera, Malezya hükûmetinin göçmen işçilere yaptığı muamele ile ilgili bir belgesel hazırlıyordu. Ülkede Al Jazeera'ya "İletişim ve Multi-Medya Yasaları"nı çiğnemekten soruşturma başlatılmıştı.

Al Jazeera İngilizce'nin yazı işleri müdürü Giles Trendle, Kuala Lumpur ofisinde yapılan müdahalenin kendilerini endişelendirdiğimi belirtti.

Al Jazeera'nın Malezya'da çalışan gazetecilerinin yöneltilen suçlamalar sonucunda hapis veya ağır miktarda para cezası alabileceği belirtildi.