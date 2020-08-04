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Dünya

Malezya'da polis, çekilen belgesel nedeniyle Al Jazeera'nın Kuala Lumpur ofisini bastı

04 Ağustos 2020 13:55

T24 Dış Haberler

Malezya'da polis, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın Kuala Lumpur ofisine baskın düzenledi.

Polisin, büroda bulunan iki bilgisayara el koyduğu belirtildi.

Al Jazeera, Malezya hükûmetinin göçmen işçilere yaptığı muamele ile ilgili bir belgesel hazırlıyordu. Ülkede Al Jazeera'ya "İletişim ve Multi-Medya Yasaları"nı çiğnemekten soruşturma başlatılmıştı.

Al Jazeera İngilizce'nin yazı işleri müdürü Giles Trendle, Kuala Lumpur ofisinde yapılan  müdahalenin kendilerini endişelendirdiğimi belirtti.

Al Jazeera'nın Malezya'da çalışan gazetecilerinin yöneltilen suçlamalar sonucunda hapis veya ağır miktarda para cezası alabileceği belirtildi.

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