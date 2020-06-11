Malezya'da Koronavirüs salgını nedeniyle hacca gitmek yasaklandı

Ülke nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Uzak Doğu ülkesi Malezya, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gitmek isteyen kişilere Koronavirüs salgını dolayısıyla seyahat yasağı koydu.

Malezya Diyanet İşleri Bakanı Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Covid-19 salgınını önlemek amacıyla henüz aşı geliştirilmediğini ve ülkedeki sağlık imkanlarının da kısıtlı olması sebebiyle bu sene hacı adaylarının yurt dışına çıkmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Euronews'in haberine göre; Al-Bakri konuyla ilgili verdiği demeçte, "Umarım hacı adayları sabırlı davranır ve devletin almak zorunda olduğu bu kararı kabul ederler" diye konuştu. Al Bakri bu sene ülkede 31 bin 600 hac kontenjanı açtıklarını ancak bu kişilerin yasak dolayısıyla hacca gidemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Her sene Kabe'yi ziyaret etmek için Suudi Arabistan'a on binlerce hacı adayı gönderen Endonezya'da, yoğun talep ve kontenjan eksikliği nedeniyle bazı kişilerin 20 yıla kadar sıra beklediği belirtiliyor.

267 milyon nüfusa sahip Malezya'nın komşusu Endonezya da geçtiğimiz hafta 220 bini aşkın hacı adayının Covid-19 salgını dolayısıyla Suudi Arabistan'a hac amacıyla seyahati yasaklamıştı.