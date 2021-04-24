Malezya'da bir sanatçı, yaptığı Spotify çalma listesi ile "Kraliçe'yle alay ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Malezyalı bir sanatçı, Spotify'da yaptığı bir çalma listesi ile Kraliçe ile alay ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis açıklamasına göre Fahmi Reza isimli grafik sanatçısı, Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah'ın fotoğrafını koyarak içinde "kıskançlık" kelimesi geçen şarkılardan oluşan bir çalma listesi yaptığı için gözaltına alındı.

Malezya'nın "halkı kışkırtma" ve "iletişim" yasaları kapsamında soruşturulan Fahmi'nin Facebook hesabında da bir link paylaştığı ifade edildi.

Bu hafta Instagram'da bir takipçisi, Kraliçe'ye bütün saray şeflerinin "aşılı olup olmadığını" sormuştu. Yerel basına göre Kraliçe, takipçiye "Kıskandın mı?" diye soran bir paylaşım yaptı. Hesap kısa süreliğine kapatıldıktan sonra bu ifadeler kaldırıldı.

Fahmi'nin daha önce Başbakan Najib Razak'ı bir palyaço olarak resmettiği için bir sene hapis cezasına çarptırıldığı, ancak daha sonra bu cezanın ertelendiği belirtildi.