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Dünya

Maldivler'in eski lideri yerde sürüklenerek mahkemeye götürüldü

Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı hukuksuz biçimde tutuklatmakla suçlanan eski lider yerde sürüklenerek mahkemeye götürüldü

24 Şubat 2015 13:06

Asya ülkesi Maldivler'in eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid çıkarıldığı duruşmaya polis tarafından yerlerde sürüklenerek duruşma salonuna çıkarıldı.

Nasheed, Devlet Başkanlığı döneminde ülkenin Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı hukuksuz biçimde tutuklatmakla suçlanıyor.

Muhalefet partisinin lideri olan Naşid, Pazar günü gözaltına alınmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, salı günü duruşma salonuna girmeden önce mahkeme önünde toplanan gazetecilere açıklama yapmaya çalışan Naşid'e polis izin vermedi ve eski Devlet Başkanı'nı yerlerde sürükleyerek duruşma salonuna soktu.

Kefaletle serbest bırakılma talebi mahkeme tarafından reddedilen Naşid, mahkemeden ayrılırken kolunun sarılıp askıya alındığı görüldü.

Naşid'in danışmanları, eski Devlet Başkanı'nın mahkemeye itiraz etmek istediğini, ancak önüne bürokratik engeller konduğunu savundu.

Maldivler Dışişleri Bakanı Dunya Maumoon ise davanın çok ciddi suçlamaları kapsadığını belirterek "Masum bir insanın haksız yere kaçırılıp alıkonulmasından bahsediyoruz" dedi ve bu eylemlerin 'terörle mücadele yasası' kapsamında ele alındığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, eski Devlet Başkanı Naşid'in daha önce de duruşmalara çıkmayı reddettiği için gözaltında tutulacağını söyledi.

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