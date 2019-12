Maldivler çöplüğü!

Maldivler deyince akla hep çok güzel bir tatil gelirdi. Ama turistlerin bıraktığı çöpler adadan taştığı için şu an adada tehlike çanları çalmaya başladı



Birçok insanın tatil rüyasını süsleyen Maldivler artık barındırdığı çöplerle gündeme geliyor. 1192 takımadadan oluşan ve Hint Okyanusu'nda bulunan Maldivler 26 mercan adası olarak gruplanmış durumda. 270 bin kişilik adaya her yıl 650 bir turist geliyor ve her turist haliyle çöp üretiyor. İlk çöpün 1992'de taşındığı Ada'da farklı çöpler için farklı alanlar bulunuyor.



Çöpler günlük olarak Thilafushi'ye gemi ile taşınıyor ve orada çeşitlerine göre ayrılarak Ada'nın çevresindeki değişik bölgelere gönderiliyor. Yetkililer 1990'ların başında Thilafushi'yi bir çöp adasına çevirmişler çünkü turistlerin yarattığı çöp miktarı ile başedemez olmuşlar.



Maldivler'deki birçok ada gibi Thilfushi de deniz seviyesinden sadece bir metre yukarıda bulunuyor. Küresel ısınmanın artması ile yükselen deniz seviyesi ile de Thilfushi'da bulunan çöpler denize karışma tehlikesi taşıyor. Daha da önemlisi çöplerin içinde bulunan cıva, kurşun ve kadmium gibi zehirli madde içeren ağır metaller deniz ekolojisini de tehlikeye atıyor.



Plastik su şişeleri adanın en büyük sorunlarından biri. Plastik şişelerin çöpleri yedi kilometre 200 metrelik bir alanı kaplıyor. İlk zamanlarda bu çöpler için çukur kazılıyordu ama zaman içinde miktar o kadar arttı ki kum şişeleri kaplayamaz oldu.



Çöplerin bazılarının buldozerle ezilmesi bazılarının da mikroplardan arındırılması gerekiyor çünkü asbest içeren bazı çöpler tehlikeli olabiliyor.