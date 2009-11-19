'Malboro gibi olduk logosuz tanınıyoruz'

T24 -

“Gayet medeni bir eylem. Paramızla tuttuğumuz odadan düşüncemizi ifade ettik. Ama cüppeli hukukçular onları bize verin diyor. Tanrı bizi bunların dağıttığı adaletten korusun.Avukatlar oteli basıp pankart açan iki arkadaşımızı linç etmek istedi, polis zamanında müdahale etmeseydi küçük boyutlu bir Madımak provası yaşanabilirdi.Taksim Square Otel ile The Marmara arasında ciddi kalite farkı vardı. 1 Mayıs'ta pankart açtığımız The Marmara Oteli odaya girmemiş pankartı alt kattaki odadan keserek indirmişti. Taksim Square ise parasını verip tuttuğumuz odaya eylemci baro üyelerinin girmesine izin vermiş. Çok ayıp. Oteli dava bile etsek azdır.Neden logomuzu koymadık derseniz; biz normalde bir numarayı tekrar yapmayız. Hep daha özgün işler yaparız. Ama bu barocular için yaratıcılığımızı tüketmeye değmez dedik. Yani o kadar övündüğümüz bir eylem değil.Ayrıca pankartı gören eylemci avukatlar 'Bu ..... genç sivillerin işidir' demişler. Yani bizi pankartımızdan tanımışlar. Malboro gibi olduk. Logo koymasak da markamız tanınıyor artık.”