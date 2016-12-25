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15 Temmuz Darbe Girişimi

Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, 'FETÖ'den tutuklandı

Muş'ta gözaltına alınan Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

25 Aralık 2016 01:32

Muş'ta 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Malazgirt Cumhuriyet Savcısı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 'FETÖ'nün yapılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muş Jandarma Komutanlığında görevli 2 askeri personel, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, Muş Cezaevi'nde görevli 2 personel ile Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 emniyet personeli olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmıştır. Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış; diğer şahıslarla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir."

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