-Malavi El Beşir'e izin verecek JOHANNESBURG/BLANTYRE (A.A) - 13.10.2011 - Malavi, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in bölgesel ticaret konulu bir zirveye katılmak üzere ülkeye girişine izin vereceğini açıkladı. Malavi Dışişleri Bakan Yardımcısı Kondwani Nankhumwa, Reuters'a yaptığı açıklamada, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yayımlanan tutuklama emri bulunan El Beşir'in, cuma günü Malavi'de başlayacak zirveye katılabileceğini, ülkesinin kendisini tutuklama gibi bir planı bulunmadığını bildirdi. Nankhumwa, Malavi'nin Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) üyesi devletlerin kardeşlik içinde yaşaması gerektiğine inandığını ve bu nedenle Beşir'i tutuklamayacağını belirterek, ''Beşir, Malavi'de özgür bir insandır'' diye konuştu.