T24 LogoT24 Logo
Dünya

Malavi El Beşir'e izin verecek JOHANNESBURG/BLANTYRE (A.A)

13 Ekim 2011 18:38

-Malavi El Beşir'e izin verecek JOHANNESBURG/BLANTYRE (A.A) - 13.10.2011 - Malavi, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in bölgesel ticaret konulu bir zirveye katılmak üzere ülkeye girişine izin vereceğini açıkladı.  Malavi Dışişleri Bakan Yardımcısı Kondwani Nankhumwa, Reuters'a yaptığı açıklamada, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yayımlanan tutuklama emri bulunan El Beşir'in, cuma günü Malavi'de başlayacak zirveye katılabileceğini, ülkesinin kendisini tutuklama gibi bir planı bulunmadığını bildirdi. Nankhumwa, Malavi'nin Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) üyesi devletlerin kardeşlik içinde yaşaması gerektiğine inandığını ve bu nedenle Beşir'i tutuklamayacağını belirterek, ''Beşir, Malavi'de özgür bir insandır'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24