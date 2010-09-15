-MALATYA'DAKİ ASKERİ ARAÇ KAZASI MALATYA (A.A) - 15.09.2010 - Malatya'da askeri servis aracının apartmana girmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Karaçorlu yönetimindeki 7. Ana Jet Üssü'ne ait askeri servis aracı, Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki TOKİ toplu konutlarından dönerken freninin boşalması sonucu Yaprak Sitesi'nin zemin katındaki daireye girdi. Araçta sıkışan şoför Ahmet Karaçorlu ile muhafız asker Sinan Akdeniz, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan asker şehit oldu. Yaralanan şoför Karaçorlu ile apartman dairesinde bulunan ev sahibi Hüseyin Duran ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Apartman dairesinde bulunan çocuklar ve bir kadın, komşuları tarafından dışarı çıkarılırken olay yerine çok sayıda askeri personel geldi.