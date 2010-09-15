T24 LogoT24 Logo
Gündem

MALATYA'DAKİ ASKERİ ARAÇ KAZASI MALATYA (A.A)

15 Eylül 2010 23:35

-MALATYA'DAKİ ASKERİ ARAÇ KAZASI MALATYA (A.A) - 15.09.2010 - Malatya'da askeri servis aracının apartmana girmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Karaçorlu yönetimindeki 7. Ana Jet Üssü'ne ait askeri servis aracı, Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki TOKİ toplu konutlarından dönerken freninin boşalması sonucu Yaprak Sitesi'nin zemin katındaki daireye girdi. Araçta sıkışan şoför Ahmet Karaçorlu ile muhafız asker Sinan Akdeniz, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan asker şehit oldu.  Yaralanan şoför Karaçorlu ile apartman dairesinde bulunan ev sahibi Hüseyin Duran ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Apartman dairesinde bulunan çocuklar ve bir kadın, komşuları tarafından dışarı çıkarılırken olay yerine çok sayıda askeri personel geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24