Malatya’da uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 8\'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin adreslerine savcılık kararıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda satışa hazır paketler halinde 295 gram esrar ile 9 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14\'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 8 kişi ise \'uyuşturucu madde ticareti yapma\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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