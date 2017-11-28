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Malatya’da Protestan derneğine taşlı saldırı

Protestanlara ait Kurtuluş Kiliseleri Derneği’nincamını kıran kişi gözaltına alındı

28 Kasım 2017 01:15

Bazı Alevi vatandaşlara ait evlerin kırmızı boya ile işaretlendiği Malatya’da bu kez de Protestanlara ait Kurtuluş Kiliseleri Derneği’nin ofisine bir kişi taşla saldırdı. Geçen cuma akşamı ofisin camını kıran kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

İsmail Saymaz’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Kurtuluş Kiliseleri Derneği Temsilcisi Vedat Serin’in verdiği bilgiye göre geçen cuma akşamı saat 19’da Hacıabdi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’ndeki ofis binası önüne gelen bir kişi, elindeki taşla camı kırdı. Camı kırdıktan sonra ayrılan bu kişi, polisler tarafından gözaltına alındı.
Serin, son bir yılda üç kez aynı şekilde saldırıya uğradıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Emniyet failin yakalandığını, ruhsal sağlığının iyi olmadığını, o yüzden kırdığını söyledi. Savcılığa sevk edilecek. Malatya’da daha önce Zirve katliamının yaşanmış olması, bizden iki gün önce Alevilere ait evlerin işaretlenmesi, şehirde bir algının yaratılmak istendiğini gösteriyor. Alevilerin oturduğu Cemal Gürsel Mahallesi ile bizim aramız beş dakikadır. Biz hep bunu yaşıyoruz. Hep ‘Bireysel saldırı’ deniyor.”

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