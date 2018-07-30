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Malatya'da polis, karakolda meslektaşının boğazını keserek öldürdü

Şüpheli polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı

30 Temmuz 2018 13:58

Malatya Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli iki polis arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Polislerden biri, meslektaşının boğazını keserek öldürdü.

Olay, sabah saatlerine Meydanbaşı Mahallesinde bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Merkezde görevli iki polis memuru arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, polislerden birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti.

Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memuru, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı.

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