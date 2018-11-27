Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP\'li yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bu isimlere ait adresler tespit edildi. Ardından da kent merkezi ve ilçelerdeki adreslere baskın yapıldı. Operasyonda aralarında HDP\'li yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.