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Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

27 Kasım 2018 13:24

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP\'li yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bu isimlere ait adresler tespit edildi. Ardından da kent merkezi ve ilçelerdeki adreslere baskın yapıldı.  Operasyonda aralarında HDP\'li yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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