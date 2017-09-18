Malatya’da ‘pembe trambüs’ dönemi başladı

MALATYA, (DHA) - MALATYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından kadınlara özel hazırlanan 2 pembe trambüs, ilk seferine çıkarak hizmet vermeye başladı. Pembe trambüsü kullanan kadınlardan bazıları uygulamadan memnun olduklarını söylerken, bazıları da eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise uygulamaya, \"Ayrımcılık yapılıyor\" diyerek tepki gösterdi.

Malatya\'da çevresi papatyalarla süslenen pembe renkli trambüsü sadece kadın yolcular kullanabilecek. Türkiye’de ilk olarak Malatya’da denenen ve hizmete konulan iki pembe trambüsün şoförlüğünü de kadınlar yapıyor.

Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ)- İnönü Üniversitesi hattında çalışan trambüslere ek olarak kadınlara özel pembe trambüslerin ilk seferlerinde ilginç durumlar da yaşandı. Kadın şoförler ve görevliler, pembe trambüse binmek isteyen erkekleri, \"Bu trambüs sadece bayanlara özel\" diyerek uyardı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen erkekler, kırmızı ve gri renkli trambüsleri bekledi. Duraklarda bekleyen kadınlar ise kendilerine özel papatyalarla süslenmiş pembe renkli trambüse bindi. Bazı kadınlar uygulamadan memnun kalırken, kimisi de \"Ayrımcılık yapılıyor\" diyerek eleştirdi.

Bir kadın yolcu \"Bayanlar rahat edecek. Rahat rahat gidip geleceğiz, güzel oldu” diyerek yeni uygulamadan memnuniyetini dile getirken, başka bir kadın yolcu da \"Sanki ayrım yapılmış gibi. Tamam pembe trambüslere biz bineceğiz ama diğerlerine binince nasıl karşılanacağız? Güzel ama eksikleri de vardır\" diyerek eleştirilerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İnönü Üniversitesinde öğrenim gören kız öğrencilerin yoğun talepleri doğrultusunda pembe trambüslerin hizmete girdiği, iki trambüsün günde sekiz sefer yapacağı belirtildi.

Sürücüleri de kadın olan pembe trambüsler, her gün 07.00-08.00-09.00-10.00-14.00-15.00-16.00-17.00 saatlerinde sefer yapacak.

AYBABA: PEMBE TRAMBÜSÜ KAÇIRAN ÜNİVERSİTELİ KADIN NE YAPACAK?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Ağbaba da \"Pembe trambüs ile ayrımcılık yapılıyor diyerek\" uygulamayı eleştirdi. Ağbaba, CHP İl Başkanlığı\'nda düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi:

\"Bütün Türkiye, Malatya’daki pembe trambüsle yatıp kalkıyor. Pembe trambüse binmeyen kadınlar ne olacak? Pembe trambüsü kaçıran üniversiteli kadın ne yapacak? Resmen ayrımcılık yapılıyor. Eğer kadınlarla ilgili taciz sıkıntın varsa, o tacizi yapan sapıklara ‘mor otobüs’ yap, morarsın. Kim hangi otobüse, saat kaçta biniyorsa binsin ama o trambüse binmeyen kadına nasıl bakacaklar? Bu trambüs, kadınları sosyal halktan koparmaya, Ortadoğu’daki hemcinsleriyle bir yapmaya çalışan anlayıştır. Buna en çok kadınların karşı çıkması gerekiyor. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği sağlanmışken, aradan 91 yıl geçtikten sonra bu tür uygulamalarla karşımıza çıkılması manidar ve üzücüdür. Eşiyle çocuğuyla araştırma hastanesine gidecek kadın ne yapacak? Bu uygulamayla birlikte o trambüse binmeyenlere mahalle baskısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Malatya ve Malatya’da yaşayan kadınlar bunu hak etmiyor.\"



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