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Malatya'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi; 16 yaralı

Kazada yaralılardan 8'i çocuk

31 Temmuz 2016 21:50

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, mevsimlik işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8'i çocuk 16 kişi yaralandı.

Star'da yer alan habere göre, Diyarbakır'dan Ordu'ya giden Lütfi Kaya (38) idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Arapgir-Divriği karayolunda devrildi.

Kazada sürücü Kaya ile minibüsteki 8'i çocuk 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Arapgir, Elazığ ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsteki yolcuların, fındık toplamak için Diyarbakır'dan Ordu'ya giden mevsimlik işçiler olduğu belirtildi.

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