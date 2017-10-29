Malatya’da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi, hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Malatya-Pütürge kara yolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Halil Ak\'ın kullandığı 34 TJ 1330 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, aracın içinde bulunan Suriye uyruklu 28 yaşındaki Muhammed Safi Şeh Muhammed, yaşamını yitirdi. Kaza sırasında taklalar atan otomobilin sürücüsü Ak ve araçtaki diğer 4 kişi, yaralandı. Kimlikleri tespit edilemeyen yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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