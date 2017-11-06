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Malatya’da kaçakçılık operasyonu

MALATYA, (DHA)- MALATYA’da polisin düzenlediği operasyonda kaçak elektronik sigara ve hap ele geçirildi

06 Kasım 2017 14:59

MALATYA, (DHA)- MALATYA’da polisin düzenlediği operasyonda kaçak elektronik sigara ve hap ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde B.Ç. ve F.Ç.\'nin adreslerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan şüphelilere ait yerlerde yapılan aramada; 292 cinsel içerikli hap, 94 elektronik sigara, 62 elektronik sigara şarj kiti, 5 elektronik sigara aroması ele geçirildi.
Kaçak ürünlere el koyan polis, B.Ç. ve F.Ç. hakkında yasal işlem başlattı.

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