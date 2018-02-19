T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da HDP il eş başkanı ile birlikte 13 kişi tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da terör örgütü PKK ile gizli şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP İl Eş Başkanı Aydın Üstün'ün de bulunduğu 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

19 Şubat 2018 21:46

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da terör örgütü PKK ile gizli şehir yapılanması KCK\'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP İl Eş Başkanı Aydın Üstün\'ün de bulunduğu 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK ile gizli şehir yapılanması KCK\'ya yönelik belirlenen adreslere 13 Şubat\'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanı Aydın Üstün ve DBP il yöneticilerinin de bulunduğu 3\'ü kadın, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen HDP\'li Üstün\'ün de bulunduğu şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYAPKKKCKHDPEş Başkanı AydınMalatya Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleOperasyondaDBPEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24