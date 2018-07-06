Malatya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, FETÖ/PDY\'nin \'askeri mahrem yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3\'ü tutuklandı. Operasyonda 6 kişi daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 27 Haziran\'da polisler tarafından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4\'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında polis, düzenlediği ikinci operasyonda 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulaları sürüyor.