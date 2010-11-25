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Malatya'da ev tarandı: 2 ölü 2 yaralı

Malatya'da Yeşiltepe Mahallesi'nde Burhan Keskin'e ait ev uzun namlulu silahlarla tarandı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

25 Kasım 2010 02:00

T24 - Malatya'da Yeşiltepe Mahallesi'nde Burhan Keskin'e ait ev uzun namlulu silahlarla tarandı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


Olay saat 15.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi.


Koşuyolu semtinde Burhan Keskin'e ait evin önüne bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, otomatik silahlarla ateş açtı.


Birkaç dakika süreyle otomatik silahlarla taranan evde bulunanlardan ilk belirlemelere göre olayda 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.


Ölenlerin kimliğinin belirlenmesi ve geldikleri otomobille kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.

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