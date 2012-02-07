-Malatya'da eğitime 2 gün ara verildi MALATYA (A.A) - 07.02.2012 - Malatya kent merkezinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkezdeki ilköğretim ve liselerde yarın ve perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi. İl merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve emzikli kadınlar, kalp ve böbrek yetmezliği ile kontrol edilemeyen tansiyon yüksekliği ve kronik hastalığı olanlarla engelli kamu personelinin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü açıklandı.