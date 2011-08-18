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Malatya'da askeri helikopter düştü: 1 pilot şehit

Malatya 2'inci Ordu Komutanlığı Kara Havacılık Komutanlığına bağlı askeri bir helikopter henüz nedeni belirlenmeyen

18 Ağustos 2011 03:00

T24 - Malatya 2'inci Ordu Komutanlığı Kara Havacılık Komutanlığına bağlı askeri bir helikopter teknik arıza nedeniyle düştü.Yaralanan Yüzbaşı Erhan Kındız şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Topsöğüt beldesi yakınlarında düşen askeri uçakta yaralanan ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan askeri personelden Yüzbaşı Erhan Kındız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavisi devam eden Yüzbaşı Kamuran Sönmezay'in de durumunun ağır olduğu bildirildi. Topsöğüt beldesi yakınlarında kobra tipi helikopter, eğitim uçuşu sırasında teknik arıza nedeniyle akşam saatlerinde düşmüş, 2 askeri personel yaralanmıştı.



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