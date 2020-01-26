Malatya Valiliği: Depremde 4 kişi öldü, 318 kişi yaralandı, 56 bina yıkıldı

Malatya Valiliği, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Malatya'da 4 kişinin öldüğünü, 318 kişinin de yaralandığını açıkladı. Valilik ayrıca Doğanyol ilçesinde 29’u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ve Pütürge ilçelerinde 1'er konut yıkıldığını duyurdu.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem sonucunda kentte 4 kişinin hayatını kaybettiği, 318 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı. Yaralılardan 21'inin tedavisinin sürdüğü belirtilirken, depremin bilançosu da ortaya döküldü.

25 Ocak 2020 tarihi itibariyle yapılan tespitlerde, Doğanyol ilçesinde 29’u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ve Pütürge ilçelerinde 1'er konut yıkıldı. Ayrıca tespitlerde, Doğanyol ilçesinde 192, Pütürge ilçesinde 226, Battalgazi ilçesinde 108 olmak üzere toplamda 526 konutun ağır hasar gördüğü belirlendi.

56 hayvan öldü

Aynı açıklamada Doğanyol'da 79, Pütürge'de 103, Battalgazi'de 33 olmak üzere toplamda 215 binanın da az hasarlı olduğu duyuruldu. Deprem bölgesinde 312 ahırda da ağır hasar görülürken, Doğanyol'da 48 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan, Pütürge'de 7 büyükbaş hayvan yaşamını yitirdi.