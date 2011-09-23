-Malatya şehidini uğurladı MALATYA (A.A) - 23.09.2011 - Diyarbakır'da terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Mehmet Emin Çakır, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından Malatya'ya getirilen şehit için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, Malatya Valisi Ulvi Saran, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan Kılınç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emniyet mensupları, askeri erkan, AK Parti ve CHP'li milletvekilleri, şehidin annesi Perize Çakır, kardeşi Bilal Çakır ile akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde bir konuşma yapan İl Müftüsü Yusuf Gül, Türk milletine ve aziz şehidin yakınlarına baş sağlığı diledi. Ayetlerle şehitlik mertebesinin önemine işaret eden Gül, Bedir'den Çanakkale'ye, oradan günümüze kadar binlerce şehit verildiğini anlattı. Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi dileğinde bulunan Gül, Türk milletinin bölücülerin oyunlarına gelmemesini istedi. Gül, törende, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in, şehidin annesi Perize Çakır'a gönderdiği başsağlığı telgraflarını okudu. Şehidin cenaze namazını dayısı imam Mehmet Emin Yağmur kıldırdı. Yağmur, namaz öncesinde ağlayarak, ''ismimi kendi ismine verdiğim yeğenim şahadet mertebesine yürüdü'' dedi. Cenaze töreninin ardından şehit Polis Memuru Çakır'ın naaşı, meslektaşlarının omuzlarında Şehir Mezarlığında bulunan Polis Şehitliğine defnedildi. ''Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez'' sloganlarının atıldığı cenaze töreninde, şehidin bir akrabasının boynuna Türk bayrağı astığı görüldü.