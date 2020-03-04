Malatya Pütürge'de deprem

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="content-head">\n<p class="detail-news-spot desktop-spot">Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</p>\n</div>\n<div class="news-body">\n<div class="content-element">\n<p>Kandilli Rasathanesi’nde yer alan bilgilere göre Malatya’nın Pütürge ilçesinde 05.11’de 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/03/1583295815326-afadddd.jpg" alt width="539" height="690" /></p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>