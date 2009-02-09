T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya katliamının azmettiricisi tutuklandı

Malatya'daki yayınevinde 3 kişinin öldürülmesinde azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Yelki, tutuklandı.

09 Şubat 2009 02:00

Malatya'daki yayınevinde biri Alman 3 kişinin bıçakla öldürülmesinde azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Yelki, tutuklandı. 

Zirve Yayınevi'ndeki cinayetlerle ilgili olarak 4 Şubat 2009'da azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Varol Bülent Aral'ın da ifadelerinde adı geçen Hüseyin Yelki, gözaltına alındı.

Bir duruşmada tanık olarak da dinlenen Yelki, sorgusunun ardından çıkarıldığı Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Malatya’de ne olmuştu?

Malatya'da 18 Nisan 2007'de Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürülmüş, zanlılardan Salih Gürler (20), Cuma Özdemir (20), Hamit Çeker (19) ve Abuzer Yıldırım (19) olay yerinde yakalanmıştı.

Olaydan sonra üçüncü katın penceresinden kaçmak isterken düşerek yaralanan Emre Günaydın, kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınmış, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24