Malatya katliamının azmettiricisi tutuklandı

Malatya'daki yayınevinde biri Alman 3 kişinin bıçakla öldürülmesinde azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Yelki, tutuklandı.



Zirve Yayınevi'ndeki cinayetlerle ilgili olarak 4 Şubat 2009'da azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Varol Bülent Aral'ın da ifadelerinde adı geçen Hüseyin Yelki, gözaltına alındı.



Bir duruşmada tanık olarak da dinlenen Yelki, sorgusunun ardından çıkarıldığı Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklandı.



Malatya’de ne olmuştu?



Malatya'da 18 Nisan 2007'de Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürülmüş, zanlılardan Salih Gürler (20), Cuma Özdemir (20), Hamit Çeker (19) ve Abuzer Yıldırım (19) olay yerinde yakalanmıştı.



Olaydan sonra üçüncü katın penceresinden kaçmak isterken düşerek yaralanan Emre Günaydın, kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınmış, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

