Malatya Film Festivali iptal edildi

Bu sene 4-10 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 7. Uluslararası Malatya Film Festivali, herhangi bir resmi gerekçe gösterilmeden Malatya Valiliği tarafından iptal edildi.

Cumhuriyet'ten Ceren Çıplak'ın haberine göre Malatya Valiliği tarafından düzenlenen festivalin, vali yardımcılarının açığa alınması nedeniyle iptal edildiği iddia edildi. Kısa bir süre önce 'FETÖ' soruşturması kapsamında Malatya Vali Yardımcısı Ömer Dağdeviren ve Bülent Güven açığa alınmıştı.

Malatya’ya sanatsal anlamda bir ivme kazandıran festivalin iptaliyle ilgili, Malatya Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Öte yandan hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan festival için film başvuruları başlamış ve yarışacak filmler belli olmuştu.

Türkiye Sinemasına 41 yıldır emek veren Usta Sanatçı Halil Ergün ve Hülya Darcan 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde ‘Onur Ödülü’ne değer görülmüştü. Emek Ödülü ise bu yıl Yeşilçam’ın sesi Belkıs Özener’e verilecekti.