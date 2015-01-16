T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da okullara kar tatili

Kar yağışı nedeniyle Malatya'da, Adıyaman'da üç ilçede, Elazığ ise il genelinde okullar 16 Ocak 2015 Cuma tatil edildi

16 Ocak 2015 01:18

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da eğitime bir günlük ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sincik, Çelikhan ve Tut ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 16 Ocak Cuma ara verildi.

İlçelerde kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Elazığ

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 16 Ocak Cuma Elazığ merkez ve ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Malatya

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, il genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde tedbir amacıyla eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile, emzikli, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

 

ETİKETLER

kartatiladıyamanelazığmalatyaokul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24