Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da okullara kar tatili

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da eğitime bir günlük ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sincik, Çelikhan ve Tut ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 16 Ocak Cuma ara verildi.

İlçelerde kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Elazığ

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 16 Ocak Cuma Elazığ merkez ve ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Malatya

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, il genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde tedbir amacıyla eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile, emzikli, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.