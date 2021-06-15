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Malatya'da inşaat firmasına operasyon: '9,5 milyon TL vurgun yaptılar' iddiası

15 Haziran 2021 20:51

Malatya’da 75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9,5 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddiasıyla suçlanan bir inşaat firmasına yapılan operasyonda aralarında firma sahibinin de içinde bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Firari durumda olan 4 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya’da bir firmadan daire satın alan, ancak dairelerini teslim alamayarak dolandırıldıklarını ileri süren çok sayıda kişinin şikayeti üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında ilgili firmanın satışa sunduğu 75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9,5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenirken, aralarında firma sahibi ve yetkililerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak 4 kişinin de arandığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan tahkikatın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

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