-Malatya Cezaevi'nde yangın: 2 yaralı MALATYA (A.A) - 17.12.2011 - Malatya E Tipi Cezaevi'nde çıkan yangında zehirlenen iki çocuk mahkum hastaneye kaldırıldı. Malatya E Tipi Cezaevi B Blok B 11 numaralı çocuk koğuşunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki battaniye ve iki yatak yandı. Yangın sonucu çıkan dumandan zehirlenen Mertcan E. (16) ve Özkan K. (17) isimli iki mahkum Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.