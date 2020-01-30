Malatya Valiliği de il genelinde yarıyıl tatilini uzattı 

Malatya Valiliği, Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde depremin ardından il genelinde yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a uzatıldığını açıkladı.

Malatya Valiliği'nden yapılan duyuruda, "24 Ocak 2020 Tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice merkezli Deprem nedeniyle ilimize bağlı; Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar Eğitim-Öğretim

faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı konuşmada, Elazığ'ın genelinde, Malatya'nın ise 4 ilçesinde okulların 10 Şubat'ta açılacağını duyurmuştu.