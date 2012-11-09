Malala, Nobel Barış Ödülü'ne aday mı?

Pakistan'da Taliban militanları tarafından vurulan Malala Yusufzay'ın (15) sağlık durumunun iyiye gittiği bildirilirken, Malala'nın Nobel Barış Ödülü için aday gösterilmesinin beklendiği belirtildi.

Malala, geçen ay tedavisi için İngiltere'nin Birmingham şehrindeki Kraliçe Elizabeth Hastanesine getirilmişti. Hastanedeki tedavisi süren Malala ile ilgili babası Ziyaddin Yusufzay açıklama yaptı.

Baba Yusufzay, kızının kendisine iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ettiğini ve bu mesajların kendisini ayakta ve güçlü tuttuğunu belirtti.

Yusufzay, "Malala'ya yönelik suikast girişimini şiddetle kınayan, iyi dileklerini sunan, barış yanlısı herkese çok teşekkür ederim" dedi. Baba Yusufzay, eşi ve diğer iki çocuğuyla birlikte, Malala'ya destek olmak adına geçen ay İngiltere'ye gelmişti.

Bu arada, Malala'nın hastanede, kitap okurken ve kendine gönderilen geçmiş olsun kartlarına bakarken kaydedilen görüntüsü yayımlandığı belirtildi.

Malala'nın dünya genelinde yürütlen imza kampanyası çerçevesinde yaklaşık 60 bin kişinin Nobel Barış Ödülüne aday göstrilmesi için imza verdiği bildirildi.

Öte yandan, dünya genelinde yürütülen imza kampanyası çerçevesinde 60 bin kişi Malala'nın Nobel Barış Ödülüne aday olması için imza verdi. İngiltere'de, Başbakan David Cameron'dan Nobel komitesinden Malala'nın aday gösterilmesi için talepde bulunmasının istendiği açıklandı.

İngiltere'nin eski Başbakanı ve BM Küresel Eğitim Özel Temsilcisi Gordon Brown'un ise yarını, Malala'ya yönelik saldırının üzerinden bir ay geçmesi itibariyle "Malala günü" ilan ettiği belirtildi. Brown'un yarın Pakistan'da temaslarda bulunması ve kız çocuklarının eğitimi konusunu Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.

Taliban tarafından vurulmasının ardından Pakistan'da bir hafta boyunca tedavi gören ve kafatasına gelen kurşun çıkarılan Malala için İngiliz hükümeti, yardım teklif etmişti. Malala bunun üzerine geçen ay, kurşun yaralanmalarıyla ilgili özel bir travma merkezi bulunan ve askerlerin de tedavi edildiği Birmingham'daki Kraliçe Elizabeth Hastanesi'ne getirilmişti.

Pakistan'ın Svat bölgesinde okulundan dönerken vurulan Malala Yusufzay, ülkesinde kız çocuklarının eğitimi için yürüttüğü kampanyalar nedeniyle adını duyurmuştu.

