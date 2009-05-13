Makyajlı Leon, ÖTV indirimini kaçırmadı

ÖTV indirimi fırsatını kaçırmak istemeyen SEAT, önemli bir makyaj operasyonu geçiren yeni Leon’u Türkiye’ye getirdi.



Yeni Leon’da farklı gövde tasarımı, ön ve arka kısımlarındaki yenilikler hemen göze çarpıyor.



Hürriyet’in haberine göre, Reference ve Style olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle sunulacak olan Yeni Leon, içerdiği konfor ve güvenlik öğeleriyle de bir çok ayrıcalık sunuyor. Style versiyonunda alüminyum alaşım jantlar, çift yönlü otomatik klima, direksiyondan kumandalı Radyo/CD/MP3 çalar, USB ve AUX-in girişi, 6 hava yastığı, Cruise Control (Hız Sabitleme Sistemi), deri direksiyon ve vites topuzu, yol bilgisayarı standart olarak sunulan özellikler arasında.



Seat modellerinde ilk kez kullanılan XDS geliştirilmiş ESP sistemi, dönüşe duyarlı Bi-xenon farlar da yeni Leon’un öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Makyajla birlikte markanın karakteristik sportif imajı daha da belirginleştirilmiş. İç mekanında da çok fonksiyonlu direksiyon ve yeni tasarlanmış orta konsol aracın sportif ruhunu tamamlıyor. Aracın sürüş dinamikleri de önceki modellere oranla iyileştirilmiş. Yapılan geliştirmelerle daha performanslı bir sürüş sunan ’Çevik Şasi’ konsepti, aracın rijitliğini kaybettirmeden daha fazla konfor sunuyor.



Leon’un 1.6 litre 102 beygirlik Reference versiyonu 30 bin 900 TL, Style versiyonu ise 33 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Düşük hacimden yüksek güç üreten 1.4 litre 125 beygir gücündeki TSI motorlu Style versiyonu ise 36 bin 450 TL’lik fiyata sahip.

