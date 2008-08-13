Maktum'un kızına Darıca'da villa

Son dönemlerde Türkiye'deki yatırımlarıyla dikkat çeken Dubai Şeyhi Muhammet El Maktum, kızı için Darıcada lüks bir villa yaptırdı.



Dubai Şeyhi Maktum'un tekvandocu kızı Sheika Maktum'un tüm mobilya ve dekorasyonu için İstanbul Fulya'da bulunan E&G adlı mobilya firmasıyla anlaştığı belirtildi.



Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Genç, Sheika Maktum'un evi için özel Amerikan mobilyaların tercih edildiğini ifade ederek, "Klasik ürünler satıyoruz. Sheika Maktum için de Amerikan klasik ürünler seçtik" dedi.



Dekorasyon çalışmalarının da kendileri tarafından yapıldığını belirten Genç, ürünlerin özel olarak ABD'den getirildiğini kaydetti.



Pekin'e İzmir'de hazırlandı



24 yaşında olan Prenses Sheika El Maktum geçtiğimiz mayıs ayında 7. Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası için Dubai Milli Takımı'nın kafile başkanı olarak İzmir’e gelmişti. Prenses, karşılaşmaları izledikten sonra Pekin Olimpiyatları için çalışmalarını Türk Milli Takımı ile birlikte yapmıştı.