Maksimum Modifikasyon

Simsiyah bir Hummer’ın çevresi izleyicilerle çevrili. Her yere deklanşör sesleri ve flaş parıltıları hâkim. Jantın üzerindeki çıkartmada “32 inç! Şimdi!” ibaresi okunuyor. Harald Schmidtke lastiğe doğru eğilip üzerindeki yazıyı okuyor: “335/30 ZR 32. Tehlikeli bir saçmalık!” Alman Otomobil Tuningcileri (VDAT) Birliği yetkilisi Schmidtke’nin saçmalık demesinin nedeni ise, bu yanakların Hummer’ın ağırlığını asla taşıyamayacağına inanması.SEMA Fuarı... Burada en sıra dışı tuning çalışmalarını görebilirsiniz. Hatta bazen keyfiniz bile kaçabilir. Fuarı böyle bir uzmanla gezmek gerçekten aydınlatıcı oluyor. Şu an bilmek istediğimiz, yeni trendlerin yönü ve nelerin “in” nelerin “out” olduğu.Schmidtke’ye göre jantlar böyle büyümeye devam edemeyecek. Acaba gerçekten böyle mi? Çünkü Lexani’nin standında 42 inçlik bir jant sergileniyor. Schmidtke ise normal boyuttaki jantların sayısının gün geçtikçe arttığını söylüyor ve buradaki normal kelimesini 17 ve 18 inç anlamında kullanıyor.Sergi salonu kaynayan bir kazan gibi. Her şey hareketli, her şey dikkat çekici. Tam bir parça aşuresini andırıyor: Helezonlar, kompresörler, yarış parçaları, aletler, aydınlatmalı soğutma suyu hortumları... Bir tür Essen Motor Show ve Automechanica karışımı gibi. VDAT yetkilisi Amerikalıların otomobilin keyfini daha iyi çıkaran bir millet olduğunu düşünüyor: “Onlar için otomobiller birer oyuncak.”Biraz ileride kırmızı-beyaz boyalı bir Chevrolet var: Bu otomobil o kadar alçaltılmış ki daha fazlası mümkün değil. Schmidtke elini altına sokmaya çalışıyor ama imkânsız: “Buradaki birçok araç taşınarak götürülüyor. Yani günlük kullanıma uygunluğun hiç önemi yok. Mühim olan şovun güzel olması...”Gözümüz 1970 model bir Silver Shadow’a takılıyor. Yapılan modifiye sonucunda bu araç, “en hızlı Rolls-Royce” unvanına kavuşmuş: 9.4 lt’lik Chrysler Hemi motor, gülme gazı enjeksiyonlu (diazotmonoksit, N2O) ve 1350 HP. Bir sonraki stantta Coachbuilders Ltd, Chrysler 300 C Cabrio’yu (tabi ki 4 kapılı) sergiliyor. Ortalık Corvette kaynıyor. “No 2 alike” adlı firma, 140 bin dolar karşılığında güncel Corvette üzerine cam elyafından her türlü klasik karoseri oturtabiliyor.Classic Reflection firmasının 60 bin dolar etiketli 1962 Corvette replikasını gören Schmidtke’nin gözleri parlıyor: “Gerçekten harika yapmışlar!” Uzmanımız tabii ki klasik tuningle de ilgileniyor: Kompresörler, elden geçirilmiş silindir kapakları... ABD’de emektar V8’lere gerçekten inanılmaz sayıda işlem yapılabiliyor.Ancak Las Vegas’ta ilk narin tutumluluk çiçekleri de açıyor. Örneğin üç güç (311-222 HP arasında) kademeli turbo motora sahip Passat CC ile VW, hem hızlı hem de tutumlu bir sporcu sergiliyor. Golden Submarine firması 1917 model bir Ford yarış otomobilini yeniden hayata döndürmüş: İnce bir alüminyum sigarayı andıran otomobil için 175 HP’lik bir motor yeterli olmuş.Schmidtke bir şeye daha dikkat çekiyor: Resmi marka tuningli araçlar da var. Gerçekten de SEMA, 15 otomobil markasının bir zamanlar yapmaktan kaçındığı şeyi sergilediği bir yer de oldu: Modifikasyon deneyleri için tuning firmalarına araç sağlamak.Toyota’nın genç markası Scion’un, xD adlı normalde sıkıcı olan bir modeli gerçekten ilginç bir hale getirilmiş: Alçaltılmış ve üzerine delikler açılmış bir tavan, ön tarafta devasa hoparlörler ve rahat bir dinlenme köşesi. SEMA’da Mercedes, GLK için bir tuning yarışması düzenledi ve ortaya ilginç çalışmalar çıktı: Bir dağ yarışçısı, bir tırmanma canavarı ve bir cabrio. Güçlü tuning firmalarının işi zorlaşıyor mu? Brabus ise Wide Star adlı araçla katıldığı yarışmada kendine özgü bir yol izlemiş.