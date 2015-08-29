Makrom Yapı'nın patronu Lütfü Bakırcı tutuklandı

Makrom Yapı'nın sahibi ve yöneticilerine yönelik yapılan operasyonda tutuklanan isimler belli oldu. Aralarında şirket sahibi Lütfü Bakırcı’nın da olduğu 6 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Osmanlı İnşaat’ın sahibi Osman Nuri Bakırcı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dinçer Gökçe’nin Hürriiyet’te yer alan haberine göre, 800’e yakın mağduru olduğu ifade edilen Makrom Yapı’ya yönelik İstanbul Mali Şube polisi bu hafta ortasında operasyon yapmıştı. Gözaltına alınan 18 kişinin emniyet ifadeleri dün akşam saatlerinde bitti. Şüpheliler bu sabaha doğru Büyükçekmece Nöbetçi Sult Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Projede olmayan konutları satmakla suçlanan şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

Ne olmuştu?

Çarşamba günü İstanbul Esenyurt'ta vatandaşların suç duyurusu üzerine başlayan operasyon kapsamında Mali Şube Polisi’nce Makrom Yapı Limidet Şirketi’ne yönelik operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden Makrom Yapı’nın sahibi Lütfü Bakırcı da gözaltına alındı. Mali Şube Ekipleri’nin gözaltına aldığı isimler arasında, Lütfü Bakırcı’nın ağabeyi Osman N. Bakırcı, eşi N. Bakırcı ile birlikte E.T., A.T., A.K., M.K. ile polis memuru M.A'nın olduğu öğrenildi.

Paralar nereye aktarıldı

Bir kısım mağdur adına geçtiğimiz nisan ayında savcılığa yaptıkları suç duyurusu sonrası operasyonun yapıldığını kaydeden Av. Orhan Boran, toplanan paraların nerelere aktarıldığı konusunda kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Petek Dinçöz tanıttı

Makrom Yapı’nın Esenyurt ve Tuzla’da projeleri bulunuyordu. Üç yıl önce tanıtımı yapılan Makrom Tek projesinin reklâm yüzü olarak ise Petek Dinçöz yer aldı. Şirketin, konut projeleri yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında da otel projeleri bulunuyordu. Ancak söz konusu projelerin hiçbirine başlanmadı. Petek Dinçöz “Reklam yüzü olmam için daire teklif edip vermediler” açıklaması yapmıştı.