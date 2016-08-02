T24 LogoT24 Logo
Gündem

MAK'ın anketine göre, halkın yüzde 70'i "Darbenin arkasında ABD var" diyor

Ankete katılanların yüzde 88'i idam istiyor

02 Ağustos 2016 13:12

MAK danışmanlık, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye genelinde vatandaşın nabzını yokladı. 5 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen ankette halkın yüzde 88'i idam cezasının geri getirilmesini istiyor. 

Bazı kesimler tarafından 15 Temmuz gecesine ilişkin ortaya atılan “tiyatro” iddiaları da vatandaşlara soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 94,5’i “Demokrasiye karşı darbe teşebbüsü yapıldı” cevabını verdi. “Hükümet ve Cumhurbaşkanı tarafından tiyatro yapıldı” görüşünde olanlar ise yüzde 1,5’te kaldı. Girişimin başarısız olmasındaki en büyük pay ise yüzde 70 ile halk ve Cumhurbaşkanı'na verildi. İkinci sırada yüzde 15 ile basın kuruluşları yer alırken, bir diğer neden olarak da darbecilerin yanında yer almayan asker ve polisler gösterildi.

Bununla birlikte katılımcıların yüzde 84’ü kalkışmada sadece Gülen cemaatinin değil, arkasında uluslararası güçlerin de olduğu konusunda hemfikir. Gösterilen yabancı adres ise yüzde 70 ile ABD olurken, ikinci sırada yüzde 9 ile İngiltere yer aldı. 

ETİKETLER

darbe girişimihalkın yüzde 70ABD varMAK danışmanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24