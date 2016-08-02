MAK'ın anketine göre, halkın yüzde 70'i "Darbenin arkasında ABD var" diyor

MAK danışmanlık, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye genelinde vatandaşın nabzını yokladı. 5 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen ankette halkın yüzde 88'i idam cezasının geri getirilmesini istiyor.

Bazı kesimler tarafından 15 Temmuz gecesine ilişkin ortaya atılan “tiyatro” iddiaları da vatandaşlara soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 94,5’i “Demokrasiye karşı darbe teşebbüsü yapıldı” cevabını verdi. “Hükümet ve Cumhurbaşkanı tarafından tiyatro yapıldı” görüşünde olanlar ise yüzde 1,5’te kaldı. Girişimin başarısız olmasındaki en büyük pay ise yüzde 70 ile halk ve Cumhurbaşkanı'na verildi. İkinci sırada yüzde 15 ile basın kuruluşları yer alırken, bir diğer neden olarak da darbecilerin yanında yer almayan asker ve polisler gösterildi.

Bununla birlikte katılımcıların yüzde 84’ü kalkışmada sadece Gülen cemaatinin değil, arkasında uluslararası güçlerin de olduğu konusunda hemfikir. Gösterilen yabancı adres ise yüzde 70 ile ABD olurken, ikinci sırada yüzde 9 ile İngiltere yer aldı.