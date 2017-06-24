MAK'ın anketine göre "Cennete gideceğinizden emin olsanız şu an ölmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde kaç?

MAK anket şirketi Türkiye’de dini değerler üzerine bir araştırma yaptı. Araştırma'da sorulan, "Cennete gideceğinizden emin olsanız, cennete gitmek için şu an ölmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna, yüzde 15 “Evet”, yüzde 65 “Hayır düşünmem”, yüzde 20 ise bu konuda ya kararsız ya da görüş bildirmem diyerek yanıt verdi. Yazısında soruları değerlendiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Güzel sonuç. Demek ki dünyeviyiz" yorumunda bulundu.

Hürriyet'te Özkök'ün "Hani nerede o cami cemaati" başlığıyla yayımlanan (24 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fatih Altaylı’nın önceki gün Haber Türk’teki yazısının başlığı şuydu:

“Yüzde 99 Yalanının Sonu...”

“Yalan” dediği şey “Yüzde 99’u Müslüman olan ülkemiz” cümlesiydi.

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AKP’nin anketçisi olarak bilinen MAK’ın Türkiye’de dini değerler üzerine yaptığı araştırma gerçekten çok ilginç sonuçlar vermiş.

- “Camiye veya mescide hangi sıklıkla gidiyorsunuz? sorusuna verilen cevaplar şöyle:

- Yüzde 12’si, “Bayramdan bayrama”...

- Yüzde 32 “Bayram ve cuma namazları için”...

- Yüzde 13 “Zaman zaman vakit namazları için de gidiyorum”...

- Yüzde 32 “Hiç gitmiyorum” diyor, yüzde 13 görüş bildirmiş.

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Dikkat ettiniz mi, “Beş vakit camiye giderim” diyen yok.

Ama anketin “Günde kaç vakit namaz kılarsınız” sorusuna sadece yüzde 22’si “beş vakit namaz kıldığı” cevabını veriyor.

Yani beş vakit namaz kılan var, ama beş vakit camiye giden yok.

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İlginç, “Hiç namaz kılmam” diyenlerin oranı da yüzde 22.

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Öyleyse, hani nerede o sayısı 90 bine gelen camileri beş vakit dolduran “cami cemaati”...

Türkler Cuma, Bayram ve Ramazan müslümanıdır

- “Ramazan ayında oruç tutuyor musunuz” sorusuna verilen cevaplar şöyle:

- “Tüm ramazan ayı boyunca oruç tutarım” diyenlerin oranı yüzde 45.

- “Ramazanın bir bölümünde oruç tutarım” diyenlerin oranı yüzde 25.

- “Asla oruç tutmam” diyenlerin oranı yüzde 20.

- Yanıt vermeyenler ise yüzde 10.

Yüzde kaçımızın evinde kuran var, kaçımız okuduk

- Kuran-ı Kerim’in Türkçe mealini okudunuz mu?

Ankete katılanların sadece yüzde 17’si hayatında bir kez bile olsa Kuran-ı Kerim’in Türkçe mealini okumuş.

Yüzde 60’ı ise Türkçe meali hiç okumamış.

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- Evinizde Kuran-ı Kerim var mı, varsa düzenli okuyor musunuz?

- Türklerin yüzde 57’sinin evinde bir Kuran var.

Ama okumaya gelince durum çok farklı.

- Yüzde 25’i, “Evet evimde Kuran-ı Kerim var, düzenli olarak okurum” diyor. (Demek ki bazıları Arapça okuyor.)

- Yüzde 32’si, “Evde Kuran-ı Kerim var, ama pek okuduğum söylenemez” diyor.

- Yüzde 33’ü ise “Evimde Kuran yok” diyor.

Yanıt verme-yenlerin oranı ise yüzde 10.

NOT: Şunu iddia ediyorum, evlerde bulunan Kuran’ların çoğunu bu ülkenin merkez medyasının verdiği promosyonlar sağladı.

Cennete gitmek garantisi olsa hemen ölür müsünüz?

- Sorulan en ilginç soru şu:

“Cennete gideceğinizden emin olsanız, cennete gitmek için şu an ölmeyi düşünür müsünüz?”

- Bu garip soruya “Evet” diyenlerin oranı yüzde 15.

- “Hayır düşünmem” diyenlerin oranı yüzde 65.

- Yüzde 20 ise bu konuda ya kararsız ya da görüş bildirmemeyi tercih etmiş.

Güzel sonuç. Demek ki dünyeviyiz.

Cemaat ve tarikat efsanesi çötü

'HAYATINIZ boyunca cemaat ve tarikatlarla ilişkiniz oldu mu’ sorusuna verilen cevaplar çok ilginç.

- Katılımcıların yalnızca yüzde 15’i hayatının bir döneminde veya halen bir cemaat veya tarikata bağlı olmuş.

- Yüzde 60 oranında katılımcı ise asla bir cemaat veya tarikata intisap etmemiş.

- Yanıt vermeyenlerin oranı ise yüzde 25.

NOT: Araştırma şirketi buraya bir not düşmüş ve “15 Temmuz’un etkisiyle toplumun cemaat ve tarikatlara kuşkuyla bakmaya başladığını” yazmış.

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