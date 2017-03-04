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MAK'ın anketine göre, anayasa değişikliğine destek yüzde 58,88

Ankete göre, bugün seçim olsa AKP yüde 52,2'yle iktidara geliyor

04 Mart 2017 17:47

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği referandumu için yapılan anketlerden sonuncusu MAK araştırma şirketi tarafından yayınlandı. Ankete göre, referandum "Evet" diyeceklerin oranı yüzde 58,88.

Ankette, "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda kararsızlar dağıtıldığında, AKP yüde 52,2, CHP 24,45, MHP 13,35, HDP de yüzde 7,78 oy oranında yer alıyor. 

"Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik referandum yapılsa bu değişikliği onaylar mısınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 53'ü "Evet" derken, yüzde 37 "Hayır" diyor.

Kararsızların matematiksel dağılımı sonrası ortaya çıkan tablo "Evet" oyları yüzde 58,88, "Hayır" oyları yüzde 41,12 çıkıyor.

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