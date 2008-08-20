'Maket'e bakıp ev almayın!

İstanbul'un Halkalı semtinde 1 milyon metrekarelik alan üzerine Soyak tarafından kurulan 3 bin 500 konutluk Olympiakent’in sakinleri, makette belirtilmesine rağmen eksik yapılan sosyal tesisler nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu. Göztepe Rezidans'ta evi olanlar ise proje dâhilindeki otopark, yüzme havuzu ve tenis kortlarının bulunduğu arazinin Üsküdar Belediyesi'ne ait olduğunu öğrenince isyan etti.



Göztepe'deki daireleri yüzme havuzu, otoparkı ve tenis kortları olduğu için tercih ettiklerini belirten konut sahipleri, tepkilerini, "Sonradan öğrendik ki sosyal tesislerin bulunduğu arazi sitenin değil belediyeninmiş. Sosyal tesislerimiz her an yıkılma tehlikesi ile yüz yüze" sözleriyle dile getirdiler.



Olympiakent Koruma ve Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Bacalan da Soyak'ın ayıplı mal sattığını mahkeme kararı ile tespit ettirdiklerini söyledi. Balacan, "Soyak'a 300'den fazla kişi dava açmış durumda. Davanın 1 ay sonunda sonuçlanacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.



Bilirkişi ayıplı mal satıldığını rapor etti



Soyak, Göztepe Rezidans Projesi'ni 1999 yılında teslim etti. İddialara göre maket üzerinde gösterilen otopark, yüzme havuzu ve tenis kortları projenin bir parçasıymış gibi satış yapıldı. Ancak site sakinleri daireleri teslim aldıktan sonra sosyal tesislerin projenin bir parçası olmadığını öğrendi. Üstelik bu bilgi, bir başka sorun nedeniyle yaşadıkları tartışma sırasında Üsküdar Belediyesi yetkililerinin kendilerine verdiği "Sosyal tesisleriniz bizim arazimiz üzerinde. Şikâyetlerinizi geri almazsanız biz de burayı yıkarız" cevabı üzerine su yüzüne çıktı.

Bugüne kadar Soyak'a yaptıkları başvurulardan bir yanıt alamadıklarını kaydeden Göztepe Rezidans sakinleri, "Göztepe sitesinin hemen yanı başında Emaar Türkiye'nin Toprak Holding'den satın aldığı 73 dönümlük arazi bulunuyor. Emaar Türkiye, Toprak Holding'e ait araziyi satın almadan önce, Soyak tarafından yeşil alan olarak terk edilen sosyal donatı alanımızı satın almak istedi. Sürekli bu arazi bir gün elimizden giderse endişesi taşıyoruz" diyerek kaygılarını dile getirdiler.



Olympiakent'te 300 kişi dava açtı



Soyak'ın internet sitesinde Olympiakent'te 50 bin ağacın dikileceği 450 bin metrekarelik koru, etaplar içinde tenis kortları, basketbol sahaları, yüzme havuzları, 2.5 km'lik yürüyüş/koşu/bisiklet parkuru, buz hokeyi, buz pateni pisti, rollerblade, tırmanma duvarı, kaykay alanı gibi "beklentilerin ötesinde" sosyal ve sportif imkânların bulunduğu belirtiliyor. Ancak Olympiakent sakinleri maketten satış yapılırken vaat edilenlerin eksik teslim edildiğini, üstelik spor alanına bakan daireler için 20 bin YTL şerefiye ücreti ödediklerini söylüyorlar.



Seslerini duyurmak için SOYAK Olimpiakent Koruma ve Kültür Dayanışma Derneği'ni (Olympiader) kuran site sakinlerinin açtıkları davada sona gelindi. Olympiader Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bacalan, "Mahkemenin tayin ettiği bilirkişi incelemesinden yüzde 14 ayıplı mal kararı çıktı. 300'den fazla kişi Soyak'a dava açmış durumda. Davanın 1 ay sonunda sonuçlanacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.



Soyak ‘projede eksik yok' diyor



Soyak Holding Kurumsal İletişim Müdürü Fatma Çelenk, Göztepe Rezidans ve Olympiakent sakinlerinin öne sürdüğü iddiaları, yazılı bir açıklamayla yanıtladı. 2005-2006 yıllarında tamamlanarak iskânları etaplar halinde alınan Soyak Olympiakent projesinin konut, spor ve yeşil alan düzenlemesi yapılarak kullanıma sunulduğu savunulan açıklamada, "Kamu kullanımına ait yeşil alanlar da Soyak tarafından düzenlenmiş ve kullanıma açılmıştır. Mülkiyetle ilgili kişi ve kurumlarla herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır" denildi. Soyak, Göztepe Residence projesinin ise 1996 yılı imar planı uygulaması sonucuna göre 124 bağımsız bölümü ve sosyal tesisi ile birlikte 1999 yılında tamamlandığı anımsatılan açıklamada, "Mülkiyeti şirketimize ait olan proje alanı içindeki yeşil alanlar, şirketimiz tarafından düzenlenmesi yapılarak sicilinden kamuya terk edilmiştir" görüşüne yer verildi. Proje alanı içinde belediyeye ait herhangi bir alan olmadığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: "Kamu yararı ve uygulama gereğince park alanı olarak terki yapılan alan, Üsküdar Belediyesi'nce 2008 yılı plan tadilatı ile belediye hizmet alanına çevrilmiştir. Bu işleme ve dolayısıyla bu işlemin dayanağı plan tadilatına çok sayıda itiraz gelmiş olup konu Üsküdar Belediyesi'nce değerlendirilme aşamasındadır."



