MAKET CEP TELEFONUNU GERÇEK ZANNEDİP ÇALDI

Haber: Özgür EREN İSTANBUL DHA

Bağcılarda bir hırsızlık şüphelisi, akaryakıt istasyonunun marketinde rafta duran maket cep telefonunu gerçek zannedip çaldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar\'daki bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Müşteri gibi markete giren hırsızlık şüphelisi, kasiyerin başka müşteri ile ilgilendiğini görünce önce orta bölümdeki raftan çikolata alıp cebine koydu.

ÇALDIĞI CEP TELEFONUNU İNCELEDİ

Daha sonra başka raftan ürün alan hırsızlık şüphelisi aldığı ürünün parasını kasiyere bıraktı. Hırsızlık şüphelisi marketten çıkacağı sırada rafta duran maket cep telefonunu gerçek zannedip aldı. Şüphelinin çaldığı maket cep telefonunu incelemesi de güvenlik kameralarına yansıdı. Siyah giyimli kişi marketten hızla çıkarak istasyondan uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik Kamerası şüphelinin markete müşteri gibi girişi

-Güvenlik Kamerası kişinin rafın önünde eğilip maket cep telefonunu cebine koyması

-Güvenlik Kamerası kişinin başka raftan başka ürün alıp ücretini ödemesi

-Güvenlik Kamerası kişinin marketten çıkarken çaldığı maket cep telefonunu incelemesi

-Güvenlik Kamerası kişinin marketten çıkışı

