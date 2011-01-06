-MAKET AMBULANSTA SAĞLIK EĞİTİMİ ÇUBUK (A.A) - 06.01.2011 - Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağlık meslek lisesi öğrencilerinin eğitimi için ambulans bulamayan okul yönetimi çareyi maketten ambulans yapmakta buldu. Çubuk Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Ayla Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ambulans ve acil bakım teknikerleri eğitimlerinde uygulama için ambulans bulamadıklarını belirterek, bu yüzden maket ambulans yaptıklarını söyledi. Çiftçi, yaptıklarının Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade ederek, maketin gerçeğine uygun olarak dizayn edildiğini belirtti. Maketin emekli öğretmen Hikmet Gürbüz'ün desteği ile yapıldığını kaydeden Çiftçi, şunları söyledi: ''Daha önce kurumlardan ambulans istiyorduk, uygulama esnasında öğrenciler kıracak veya hasar verecek düşüncesiyle vermek istemiyorlardı. Emekli öğretmenlerimizden Hikmet Gürbüz, meslek derslerinde yaşadığımız sıkıntıları bildiği için böyle bir şey yaptırmak istediklerini ve kendilerinin de buna destek olacaklarını söyledi. Öğrencilerimiz açısından çok iyi oldu. Eğitimdeki büyük bir eksikliği bu sayede gidermiş olduk. Artık sık sık uygulamalı olarak sınıfta eğitim alıyorlar. Daha önce uygulama derslerini sıklıkla veremiyorduk'' dedi Maket ambulansın gün geçtikçe ihtiyaçlara göre geliştirileceğini söyleyen Çiftçi, uygulamadan dolayı öğretmenlerin de çok memnun olduğunu ve diğer okullara da tavsiye ettiklerini sözlerine ekledi.