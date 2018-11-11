Makedonya'nın en zengin iş insanı tutuklandı

Makedonya’nın en zengin iş insanlardan Yordan Orce Kamçev’in kara para aklama suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Forbes Dergisi’nin bir araştırmasına göre Makedonya’nın 2016 yılındaki en zengin iş insanları listesinde birinci sırada olan Yordan Orce Kamçev’in kara para aklama suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Üsküp Özel Savcılığı tarafından yürütülen ‘’İmperiya’’ davasıyla ilgili hakkında soruşturma başlatılan Kamçev’in dün akşam saatlerinde tutuklandığı aktarıldı.

Aynı dava ile ilgili olarak Kamçev’iniş - ortağı Cvetan Pandeleski de dahil olmak üzere toplamda 5 kişinin daha tutuklandığı açıklandı.