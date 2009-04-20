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Dünya

Makedonya'da zorunlu din dersine iptal

Makedonya Anayasa Mahkemesi, din derslerinin zorunlu olması kararını, laiklik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle iptal etti.

20 Nisan 2009 03:00

Makedonya Anayasa Mahkemesi, din derslerinin zorunlu olması kararını, laiklik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı.

Makedonya Anayasa Mahkemesi, Eğitim Bakanlığı'nın, din derslerinin zorunlu olması kararını, anayasaya ters düştüğü ve laiklik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle iptal etti.

Mahkemenin müfredattan din dersinin çıkarılması yönündeki kararı dini kurumların tepkisine yol açtı. Makedon Ortodoks Kilisesi (MPC) ve Makedonya İslam Birliği (İVZ), din derslerinin eğitim programından çıkarılmasını eleştirdi.

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