-MAKEDONYA'DA POLİSLER AYAKLANDI ÜSKÜP (A.A.) -08.10.2010 - Makedonya'da, Anayasa Mahkemesinin İçişleri Bakanlığı personelini kapsayan imtiyazlı emeklilik yasasını iptal etmesi polisleri ayağa kaldırdı. Başkent Üsküp'te binin üzerinde polis, anayasa mahkemesinin önünde protesto gösterisi düzenledi. Polis Sendikası Başkanı Tihomir Klimovski, protesto gösterisi sırasında yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesi’nin yasayı iptal etmesinin, zaten zor şartlar altında görev yapan polis memurlarına büyük bir darbe daha indirdiğini ileri sürerek, "Anayasa Mahkemesi üyeleri, polis memurlarının çalışma koşullarını bilmediği için böyle hatalı bir karar almıştır" dedi. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen imtiyazlı emeklilik yasası, 40 yıl iş deneyimi olan polislere, kaç yaşında olursa olsun emekliye ayrılma hakkı verilmesini öngörüyordu. Makedonya’da yürürlükte olan sosyal güvenlik yasasına göre erkekler 64, kadınlar ise 62 yaşından önce emekliye ayrılamıyor.