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Dünya

MAKEDONYA'DA FASULYE PİŞİRME REKORU KIRILDI ÜSKÜP (A.A)

09 Ağustos 2010 02:11

-MAKEDONYA'DA FASULYE PİŞİRME REKORU KIRILDI ÜSKÜP (A.A) - 08.08.2010 - Makedonya'da, 3 ton 150 kilogramla en büyük miktarda fasulye pişirme rekoru kırıldı. Guinness Dünya Rekorları sözcüsü, Makedonya televizyonuna yaptığı açıklamada, rekorun bugün ülkenin doğusundaki Sarchievo köyünde kırıldığını söyledi. Adını yerel bir manastırdan alan "Saint Friday" festivalinde yapılan denemede, fasulyeleri pişirmek için 1,5 metre yüksekliğinde bir tencere kullanıldı. Fasulye pişirmedeki eski rekor, 1 ton 350 kilogramla ABD'nin Güney Dakota eyaletinden bir grup öğrenciye aitti.

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