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Dünya
Deutsche Welle

Makedonya sınırında tansiyon yüksek

Yunanistan – Makedonya sınırındaki gerginlik tırmanıyor. Makedonya’ya girişine izin verilmeyen Fas, Pakistan ve İranlı yaklaşık bin 500 kişi ülkelerine geri gönderilmemek için direniyor.

04 Aralık 2015 16:52


Makendonya’nın sınırları kendilerine kapatmasını protesto eden Pakistan, İran ve Faslı binlerce sığınmacının Yunan polisi ile arbedeye girmesi ve sınırı geçmesine izin verilen diğer sığınmacılara taşlarla saldırması nedeniyle İdomeni sınır kapısında günlerdir gerginlik had safhada.

Fas kökenli olduğu belirtilen bir sığınmacının binmeye çalıştığı trende yüksek gerilim hattına çarpıp hayatını kaybetmesi de sınırdaki gerginliği iyice tırmandırdı. Yunan polisinin verdiği bilgilere göre polis, ölen sığınmacının cenazesini Mekedonya’ya taşımak için yürüyüşe geçen gruba göz yaşartıcı gazla müdahale ederek sınırı geçmesini engellemeye çalıştı.

Yunanistan'ın sınır kasabası İdomeni'de Makedonya'ya geçmek için bekleyen toplam sığınmacı sayısının perşembe günü 6 bine ulaştığı belirtildi.

Binlerce sığınmacı beklemede

Makedonya’nın 19 Kasım’da sadece Suriyeli, Afgan ve Iraklı mültecilerin geçişine izin verme kararı almasının ardından Pakistan, İran ve Fas’tan gelen yaklaşık 2 bin kişi haftalardır İdomeni sınır kapısında bekletiliyor.

İranlı sığınmacıların protesto amacıyla ile tren raylarını bloke etmesi nedeniyle Yunanistan - Makedonya arasındaki tren seferleri durduruldu. Bazı İranlı mülteciler de ağızlarını dikerek uygulamayı protesto etti.

Yunanistan AB’den yardım istedi

Devam eden mülteci akını nedeniyle Yunanistan, AB‘den yardım talebinde bulundu. Brüksel’deki AB Komisyonu tarafıdan yapılan açıklamada, Atina hükümetinin özellikle çadır, jeneratör, yatak ve ilaç yardımı talep ettiği bildirildi.

Yunan hükümeti de AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'in Makedonya sınırında görevlendirilmesini de kabul etti. Frontex personelinin görevleri arasında kayıt işlemlerine yardım etmek de bulunuyor.

Brüksel’dan yapılan açıklamada Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adalarının dış sınırlarını kontrol etmek için acil müdahale ekibi de talep ettiği belirtildi. AB Komisyonu'nun verilerine göre kötü hava koşullarına rağmen 1 Kasım'dan bu yana Akdeniz ve Ege üzerinden Yunanistan’a geçen mültecilerin sayısı 50 bini buldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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