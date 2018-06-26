Makedonya Cumhurbaşkanı ülkenin isminin değiştirilmesini kabul etmediğini açıkladı

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Yunanistan’la yaşanan kriz yüzünden ülkenin isminin değiştirilmesini kabul etmediğini açıkladı.

İvanov'un Makedonya Cumhuriyeti adına yaptığı Prespa anlaşmasını imzalamama kararı aldığı belirtildi.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, İvanov, anlaşmanın Anayasa'nın 51, 118 ve 119. Maddelerine uymuyorken, anlaşmanın da BM Güvenlik Konseyi'nin 1993 tarihli anlaşmasını ihlal ettiğini ve "ülkeyi Yunanistan'a teslim ettiğini" vurguladı.

Makedonya Meclisi, Yunanistan ile uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin 17 Haziran'da imzalanan ve ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayı 20 Haziran'da onaylamıştı. İsim sorunun çözümü ve stratejik ortaklık anlaşmasının oylandığı meclis oturumuna, 120 milletvekilinden 69'u katılmıştı. Muhalefet partili milletvekillerinin katılmadığı oturumda yer alanların tamamı "evet" oyu kullanmıştı.

Makedonya, Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana güney komşusu Yunanistan ile isim sorunu yaşamakta. Yunanistan, tarihsel olarak Makedonya isminin kendilerine ait bir değer olduğunu belirterek, kuzey komşusunun bu ismi kullanmasını istemiyordu.

Hatta Yunanistan bu yüzden Makedonya'nın pek çok uluslararası kuruluşa üyeliğini bloke etmekteydi. Bu süreçte Makedonya uluslararası platformda ismini FYROM yani Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya olarak kullanmak zorunda kalıyordu. Türkiye, en başından itibaren Makedonya'ya kendi anayasasında yer aldığı şekilde tanıyan ülkelerden biri oldu.