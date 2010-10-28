'Makaslı Film' çekti

T24- Kemal Doğulu, önümüzdeki günlerde Sony Music etiketiyle müzik marketlerdeki yerini alacak olan "Ters Köşe" isimli albümünün ilk video klibini çıkış şarkısı olan "Makaslı Film"e çekti.





Sözü Sıla, müziği ise Sıla – Efe Bahadır'a ait şarkının klip çekimleri Kilyos sahilleri ve Beyoğlu’nun arka sokaklarında gerçekleştirildi. Görüntü yönetmenliğini Savaş Özcan’ın üstlendiği klip, yaklaşık 15 saatte tamamlandı.

Kemal Doğulu'nun yönetmenliğini de kendisinin yaptığı klipte styling, saç-makyaj dahil A’dan Z’ye her aşamada sanatçın kendi imzası bulunuyor.

Türkiye’de bir ilk



Müzik kanallarında yayınlanmaya başlayan, kısa süreli bir aşk yaşayan ve sonucunda terk edilen bir adamın melankolik depresifliğinin anlatıldığı klipte Kemal Doğulu, Jean Paul Gaultier’in Levi’s için tasarladığı ceket ve pantolonu ilk giyen kişi olarak Türkiye’de yine bir ilke imza atmış oldu.



